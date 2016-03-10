Доработка верстки Bitrix

Доброго времени суток!

Необходимо доработать верстку на сайте http://www.maximus.su/.

Первое: фотографии в каталоге товаров сжимаются по высоте за счет этого выглядят не красиво. Это хорошо видно здесь: http://www.maximus.su/dveri-i-portaly/ . При изменении стилей на дескропах фото отображается нормально но вытягивается на мобильных устройствах. Необходимо доработать этот вопрос учитывая адаптивность.

Второе: перенести поиск из левой части сайта в шапку, предусмотрев нормальное отображение поиска на разных устройствах. Схематично всё должно выглядеть так: http://joxi.ru/52a1N1yHeBdY20 . Для поиска используется компонент из маркетплейса http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/api.search/ . Разработчик модуля окажет помощь при перносе.

От Вас сроки и стоимость доработок.

Спасибо за уделенное время!