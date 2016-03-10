Адаптивная верстка Wordpress шаблона + настройка блога

Привет друзья.

Необходимо сверстать адаптивный вордпресс шаблон с нуля по готовому PSD макету, настроить плагины и настроить сам блог.

Общие требования для верстки:

1. Верстка WordPress темы должна быть осуществлена строго с нуля, без использования различных темовых фреймворков (Bootstrap 3, genesis, headway, elegant themes, themefy и многие др.), так как они привносят ненужный усложненный функционал, который ухудшает качество кода.

2. Верстка WordPress темы должна быть сделана Pixel Perfect (в строгом соответствие с макетом), не допускается никаких расхождений и собственных интерпретаций в дизайне блога. То есть непосредственно перед сдачей верстки сверить его на полное внешнее соответствие с psd-макетами дизайна.

3. Верстка должна быть идентичной на всех современных версиях браузеров Mozila Firefox, Яндекс Браузер, Google Chrome, Safari, IE 10+, Opera, так же на всех популярных ОС Windows, Mac OS, Linux (Ubuntu, Redhat)

4. Верстка должна быть строго адаптивной, никаких отдельных мобильных версий шаблона и плагинов переключения тем быть не должно. Есть 3 размера: 960px, 720px и 320px. Мобильный макет тянем до 720px, далее 720 тянется до 960 - десктопной версии.

5. Итоговый макет должен проходить без ошибок следующие тесты:

- https://webmaster.yandex.ru/microtest.xml

- https://developers.google.com/structured-data/testing-tool/

- https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/

- https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights (от 70 очков)

Дополнительные требования по верстке макета, настройки плагинов и блога будет приложено исполнителю в файле. Скриншот главной странице приложен.

Жду ваши предложения)