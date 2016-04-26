Для сайта на вордпрессе необходимо подправить верстку, изменить логику работы корзины, и много исправлений по мелочам больше связанных с контент менеджментом, чем с программированием. Оплата по факту либо БС. ...
Каталог мебели - адаптивная верстка
Необходима адаптивна валидная верстка проекта. Верстка нужна скорее всего с минимальными эффектами анимации, чтоб "оживить немного" картинку. Прорисованного адаптивного варианта дизайна нет. Что надо куда убрать - подскажу.
Оценить проект можно по ориентировочным макетам
От вас - цена и сроки.
Без цены заявки не рассматриваю.
Я - не конечный заказчик. Поэтому не старайтесь "срубить" с меня по-максимуму. Сдалайте проект хорошо - будут в будущем еще заказы.
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