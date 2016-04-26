Каталог мебели - адаптивная верстка

Необходима адаптивна валидная верстка проекта. Верстка нужна скорее всего с минимальными эффектами анимации, чтоб "оживить немного" картинку. Прорисованного адаптивного варианта дизайна нет. Что надо куда убрать - подскажу.

Оценить проект можно по ориентировочным макетам

От вас - цена и сроки.

Без цены заявки не рассматриваю.

Я - не конечный заказчик. Поэтому не старайтесь "срубить" с меня по-максимуму. Сдалайте проект хорошо - будут в будущем еще заказы.