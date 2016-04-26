Каталог мебели - адаптивная верстка

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  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок218 просмотров

Необходима адаптивна валидная верстка проекта. Верстка нужна скорее всего с минимальными эффектами анимации, чтоб "оживить немного" картинку. Прорисованного адаптивного варианта дизайна нет. Что надо куда убрать - подскажу.

Оценить проект можно по ориентировочным макетам

От вас - цена и сроки. 

Без цены заявки не рассматриваю.

Я - не конечный заказчик. Поэтому не старайтесь "срубить" с меня по-максимуму. Сдалайте проект хорошо - будут в будущем еще заказы.

9 лет назад
advisor
44 года
19 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

beshleyofp
Руслан 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
9 лет назад
$150
8 дней
У Руслана все як завжди - на висоті. Рекомендую даного виконавця для найважчих завдань по верстці!
Все отлично. Работаем дальше.

Заявки фрилансеров

beshleyofp
Руслан 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
9 лет назад

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