Доработать Landing Page

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок238 просмотров

Landing Page написан на html. Адаптивный. Написан на 3 языках.

Нужно подправить изображения (растянутые на сайте) и привязать ссилки к проектам в портфолио.

HTML
9 лет назад
Builders
42 года
16 лет в сервисе
Был
час назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров