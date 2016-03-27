Логотип вставить на главную страницу сайта

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Завершен3 заявки145 просмотров

Изготовили логотип.

Мне надо вставить его в два места на главной странице сайта+в фавикон разместить

9 лет назад
newfreelance24
Вадим 
44 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

morpheus_017
Данил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад
$3
1 день
Спасибо!
Было приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

morpheus_017
Данил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад

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