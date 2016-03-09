Нужно адаптировать горизонтальный логотип для размещения на фейсбуке Предлагайте цены.
Нужно реализовать слайдер на сайте
При наведении на темную часть экрана, она становится светлее, и затемняется левая часть. При нажатии в любую часть правой стороны, меняется изображение тура и текста о нем. Происходит анимация перекрытия старого изображения на новое. (Нижний слой с первым туром остается, справа изображение выезжает и встает на место первого).
Исполнителю вышлю psd макет со слайдером.
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