Нужно реализовать слайдер на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок192 просмотра

При наведении на темную часть экрана, она становится светлее, и затемняется левая часть. При нажатии в любую часть правой стороны, меняется изображение тура и текста о нем. Происходит анимация перекрытия старого изображения на новое. (Нижний слой с первым туром остается, справа изображение выезжает и встает на место первого).

Исполнителю вышлю psd макет со слайдером.

9 лет назад
Oleh_I
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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