Верстка сайта ( smarty шаблонизатор )

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки170 просмотров

Нужен верстаьщик который знаком с ( smarty ) шаблонизатором и сможет  проверстать сайт 

9 лет назад
forprime
45 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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