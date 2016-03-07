Переверстать страницу на bootstrap

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок238 просмотров

Переверстать страницу на bootstrap http://www.carwin.ru/japanstats/mitsubishi/colt/

1. необходимо пункты главного меню расположить по центру, и сделать меню прилипшим к верху экрана при скроле вниз.

2. шапку сайта показывать только в полноэкранном режиме и скрывать в мобильном разрешении.

3. при мобильном разрешении левая колонка уходит ниже основного контента.

4. таблица (список авто) основного контента должна хорошо масштабироваться под мобилные экраны, т.е. оформить таблицу div блоками

5. все элементы страницы должны масштабироваться под мобилные экраны.

Bootstrap
9 лет назад
WRX
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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