Надо сверстать сайт

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок304 просмотра

Есть 8 макетов в PSD для магазина.Необходимо сверстать в пиксель и натянуть на opencart.

Потом надо установить и настроить все для работы магазина.

Времени немного, желательно из СПб что бы оплатить наличкой.

Opencart
9 лет назад
sufianoffoleg
Олег 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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