Нужна вёрстка под WordPress с WooCommerce. Демо прикрепляю. Файлы уже нарезаны, нужно просто создать шаблон по типу этих 4-х страниц. Ювелирная точность не нужна, кроссбраузерность нужна только в последних версиях браузеров. ...
Надо сверстать сайт
Есть 8 макетов в PSD для магазина.Необходимо сверстать в пиксель и натянуть на opencart.
Потом надо установить и настроить все для работы магазина.
Времени немного, желательно из СПб что бы оплатить наличкой.
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