Качественная верстка одностраничного сайта

Целью проекта - полностью адаптивная и валидная кросс-браузерная верстка по полученному дизайну в точности до пикселя. К результата Вашей работы в последующем наш программист сделает CMS, поэтому верстать необходимо исходя из соображений того, что тексты могут быть где-то длиннее, где-то короче, одним словом - нужно помнить о будущей динамичности контента. Это будет шестистраничный интернет магазин.

Что касается хавер эффектов - дизайна хаверов нет. Но нужно чтобы все на чем есть ссылка при наведении реагировало.

Все картинки постов из 3й секции будут записыватьсчя через админку, поэтому нужно в CSS настроить, чтобы они не вылазили за рамки и везде подстраивались под размер.

При комментировании кода попрошу использовать по возможности комментарии на английском. Сам же сайт на чешском языке, но так как речь только о верстке, не думаю что это вызовет затруднения. В случае чего все объясню.

Срок выполнения - до 11.03.2016. В срок должны войти и все корректуры по проекту, одним словом - 11.3.2016 все должно быть полностью готово и утверждено с обеих сторон.

Предложтите цену. Я выкладываю проект от лица чешской веб студии, а у нас есть сроки, которые нельзя нарушать, поэтому соблюдение сроков является крайне важным условием этого проекта. Если есть сомнения по поводу сроков - лучше не беритесь. Проект будет целиком и полностью реализовываться у нас на сервере. Каждый день проект должен обновляться и должна описываться проделанная работа. В случае не соблюдения этого пункта - сотрудничество будет немедленно закончено. В случае успешного окончания проекта можете рассчитывать на много последующих проектов.