Качественная верстка одностраничного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок255 просмотров

Целью проекта - полностью адаптивная и валидная кросс-браузерная верстка по полученному дизайну в точности до пикселя. К результата Вашей работы в последующем наш программист сделает CMS, поэтому верстать необходимо исходя из соображений того, что тексты могут быть где-то длиннее, где-то короче, одним словом - нужно помнить о будущей динамичности контента. Это будет шестистраничный интернет магазин.

Что касается хавер эффектов - дизайна хаверов нет. Но нужно чтобы все на чем есть ссылка при наведении реагировало. 

Все картинки постов из 3й секции будут записыватьсчя через админку, поэтому нужно в CSS настроить, чтобы они не вылазили за рамки и везде подстраивались под размер.

При комментировании кода попрошу использовать по возможности комментарии на английском. Сам же сайт на чешском языке, но так как речь только о верстке, не думаю что это вызовет затруднения. В случае чего все объясню.

Срок выполнения - до 11.03.2016. В срок должны войти и все корректуры по проекту, одним словом - 11.3.2016 все должно быть полностью готово и утверждено с обеих сторон.

Предложтите цену. Я выкладываю проект от лица чешской веб студии, а у нас есть сроки, которые нельзя нарушать, поэтому соблюдение сроков является крайне важным условием этого проекта. Если есть сомнения по поводу сроков - лучше не беритесь. Проект будет целиком и полностью реализовываться у нас на сервере. Каждый день проект должен обновляться и должна описываться проделанная работа. В случае не соблюдения этого пункта - сотрудничество будет немедленно закончено. В случае успешного окончания проекта можете рассчитывать на много последующих проектов.

CSS
9 лет назад
juicylab
Виталий 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$150
3 дня
Очень приятно было посотрудничать. Задание было очень не простым и не шаблонным. Дмитрий превзошел ожидания. Всем советую!
Доволен работой с Виталием! Задача оказалась сложной, но, Виталий вошел в положение и дал время на ее проработку, не взирая на сроки! Оплата поступила тут же после завершения работы! Рад буду сотрудничать далее...

Заявки фрилансеров

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад

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