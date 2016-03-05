Надо интегрировать верстку в сайт опенкарт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок163 просмотра

Есть готовый сайт - структура такая же.

Фактически надо его перекрасить и изменить футер и шапку....

Все остальное остается почти так же.

Опенкарт 2.0

Работа в основном с готовым шаблонам.

Есть исходники ПСД и сам готовый сайт с которым работать.

Готовность на вторник - работы не так много, надо сделать оперативно и качественно.

Жду стоимость и сроки

Opencart
9 лет назад
Looord
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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