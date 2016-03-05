Есть шаблоны админки на бутстрапе, необходимо из них на основе прототипа сверстать 9 страниц (по факту собрать как конструктор). Посредников прошу не беспокоить, нужен человек реально разбирающийся и опытный.
Надо интегрировать верстку в сайт опенкарт
Есть готовый сайт - структура такая же.
Фактически надо его перекрасить и изменить футер и шапку....
Все остальное остается почти так же.
Опенкарт 2.0
Работа в основном с готовым шаблонам.
Есть исходники ПСД и сам готовый сайт с которым работать.
Готовность на вторник - работы не так много, надо сделать оперативно и качественно.
Жду стоимость и сроки
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