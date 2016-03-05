Требуется верстальщик HTML / CSS / JS

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок335 просмотров

Требуется верстальщик HTML / CSS / JS для верстки 5 страниц и 4 popup блоков. 

Шапка и левое меню сверстаны. 

Требуется верстка центральной контентной части и верстка левого меню FAQ на подобии правого меню getbootstrap.com/css/

Также требуется опыт работы с Avocode. 

Отзывы рассматриваются только опытных верстальщиков с прямыми руками. 

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CSSHTMLJavaScript
9 лет назад
airgit11
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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