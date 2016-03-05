Сабж. Нужно быстро.
Требуется верстальщик HTML / CSS / JS
Требуется верстальщик HTML / CSS / JS для верстки 5 страниц и 4 popup блоков.
Шапка и левое меню сверстаны.
Требуется верстка центральной контентной части и верстка левого меню FAQ на подобии правого меню getbootstrap.com/css/.
Также требуется опыт работы с Avocode.
Отзывы рассматриваются только опытных верстальщиков с прямыми руками.
Есить ли у Вас работы которые вы делали?
Заявки фрилансеров
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