Сверстать адаптивно 3 лендинга

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Завершен3 заявки184 просмотра

Нужно сверстать 3 лендинга.

Важно чтобы исполнитель был с фантазией. 

Psd в личку кину.

9 лет назад
OLALALAlala
Ольга 
33 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$70
4 дня
Работа выполнена на отлично. Часто требовали кое каких исправлений. Все были выполнены. Буду обращаться еще! Рекомендую!
Приятно было поработать. Заказчик всегда онлайн. Задание было четко сформулировано. Доволен сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад