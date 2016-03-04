Необходимо сделать аккуратную и чистую верстку сайта (html 5, css3, js) по макету https://projects.invisionapp.com/boards/DN1CY9V5RQ9PS/#/2283907
Добавить в готовую верстку несколько блоков и ссылок
Есть сверстанный сайт в несколько страниц.
Необходимо добавить новые элементы на страницы, какие именно отмечено на скринах ниже.
Верстка и PSD предоставляются.
С нуля верстать не чего не нужно. Все кнопки формы и всплывающие окна уже сверстаны, необходимо создать подобные по аналогии. См. скрины. + Убрать размытие логотипа (ошибка в верстке).
Нужен верстальщик,которому не нужно будет указывать пальцем на каждую мелочь несоответствия с макетом.
Есть макет, он сравнивается с версткой и если есть отличия, они самостоятельно устраняются, без дополнительных подсказок.
Обязательно проверка на корректную работу во всех браузерах. На планшете и телефоне.
Указывайте срок выполнения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка20 заявокЗакрыт9 лет назад
РЕЖИМ РАБОТЫ 30-40 часов в неделю (возможен гибкий график). ТРЕБОВАНИЯ: - от 1 года опыта работы - понимание чужого кода, ответственность, четкое соблюдение сроков сдачи работы - глубокое ...HTML-верстка36 заявокЗакрыт9 лет назад
Мы занимаемся разработкой сайтов и у нас много разных проектов, но в силу загрузки ребят в офисе иногда обращаемся к фрилансерам. Сейчас нужно сверстать и натянуть на ВП 2 сайта по готовым PSD-макетам.HTML-верстка23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно сверстать DLE 10.6 шаблон из PSD (сриншот прикреплён). Предлагайте бюджет и сроки. Предпочтение будет отдано исполнителям с реальными примерами своей вёрстки DLE шаблонов.Завершен9 лет назад
Здравствуйте, коллеги. Мне необходимо качественно сверстать сайт по строительству домов "Фахверк" под Joomla. Страницы: - Главная - Каталог домов с фильтром - дом подробно - блог ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Буду работать только с опытными людьми с отзывами (не обязательно на этом сайте, подойдут отзывы, например, с FL.RU) Интернет магазин билетов Нужно будет работать с билетами, трибунами... Подробное ТЗ скину уже при ...HTML-верстканет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сверстать шаблон сайт-визитки по всем правилам Wordpress. Макет прикреплен. Фактически верстается только одна главная страница, внутренние - это такие же страницы (page), только содержание меняется. На поиск по сайту отдельного макета ...Завершен9 лет назад
Внимание, сайт на системе uCoz! Нужно разбираться в этой системе. Так как она имеет много ограничений. Желательно иметь опыт работы с юкоз. Делать нужно вот этот сайт http://www.divosad.ru/ главную страницу. Сегодня еще ...Завершен9 лет назад
Необходимо сделать небольшие доработки на вордпресс сайте. Подробности: 1. необходимо сделать, чтобы тянулись миниатюры с блога 2. поправить ошибки 3. обработать 4е логотипа, привести к ...Завершен9 лет назад
Мне нужен человек для верстки 3- лендингов по моему дизайну. Пример структуры дизайна прикрепил, но сам дизайн будет другой. Интересует цена и сроки? Так же готов для дальнейшего сотрудничестваHTML-верстка46 заявокЗакрыт9 лет назад