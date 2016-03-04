Добавить в готовую верстку несколько блоков и ссылок

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок239 просмотров

Есть сверстанный сайт в несколько страниц.

Необходимо добавить новые элементы на страницы, какие именно отмечено на скринах ниже.

Верстка и PSD предоставляются.

С нуля верстать не чего не нужно. Все кнопки формы и всплывающие окна уже сверстаны, необходимо создать подобные по аналогии. См. скрины. + Убрать размытие логотипа (ошибка в верстке).

Нужен верстальщик,которому не нужно будет указывать пальцем на каждую мелочь несоответствия с макетом.

Есть макет, он сравнивается с версткой и если есть отличия, они самостоятельно устраняются, без дополнительных подсказок.

Обязательно проверка на корректную работу во всех браузерах. На планшете и телефоне.

Указывайте срок выполнения.

9 лет назад
polmaster
Павел 
44 года
19 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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