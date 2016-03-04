Ищется опытный верстальщик. Движок Codeigniter. Знание SVG.

Буду работать только с опытными людьми с отзывами (не обязательно на этом сайте, подойдут отзывы, например, с FL.RU)

Интернет магазин билетов

Нужно будет работать с билетами, трибунами...

Подробное ТЗ скину уже при дальнейшей переписке

Срок выполнения - 1 календарный день, оплата 1500 рублей