Нужно сверстать шаблон сайт-визитки по всем правилам Wordpress. Макет прикреплен. Фактически верстается только одна главная страница, внутренние - это такие же страницы (page), только содержание меняется. На поиск по сайту отдельного макета ...
Ищется опытный верстальщик. Движок Codeigniter. Знание SVG.
Буду работать только с опытными людьми с отзывами (не обязательно на этом сайте, подойдут отзывы, например, с FL.RU)
Интернет магазин билетов
Нужно будет работать с билетами, трибунами...
Подробное ТЗ скину уже при дальнейшей переписке
Срок выполнения - 1 календарный день, оплата 1500 рублей
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