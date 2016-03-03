Магазин на опенкарте есть магазин http://qiwimart.com/ на него нужно переверстать дизайн с http://ver2.qiwimart.com/ 1.Шапку2.Каталог товаров3.Корзина(оформление заказа)4.Карточка товара5.Карточка товара в категории6.Расширить адаптивность сайта (расширения экрана) 7.Так же не потеряв адаптивность верстки
Верстка сайта Ucoz
Требуется добавить на сайт товары, которые уже вбиты на сайте, их просто нужно добавить(верстка), извините если не правильно выразился.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрытнет даты
Доброго времени. http://expert-as.ru/ На сайте есть четыре страницы: - экспертиза - обследование - проектирование - служба заказчика Их необходимо сделать как разделы и добавить в них ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
1) Поменять поведение меню 2) Поменять адреса ссылок. Детали в приложении Оплата по факту либо БСЗавершен9 лет назад
Добрый день, на сайте в карточке объекта нужно подправить просмотр изображений. Как есть: При щелчке открывается только то фото, которое первым назначено. При щелчках на других фото - ничего не происходит. Как ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищем исполнителя на верстку лендинга в 7 экранов Требования к верстке: грамотная html верстка с "читаемым" кодом все стили вынесены в отдельный файл кроссбраузерность адаптивность к устройствам ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт9 лет назад
1)Прикрутить не стандарнтые шрифты 2)Скрипт отправки заказов на имейл(сейчас через формспри) 3) прицепить скрипт-карусель ( в отзывах) 4)Масштаб отображения на телефонах (нужно сразу показать лендинг на всю ширину.) 5) попап галерея ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
Главная + очень однотипные внутренние. С адаптацией по 9 ieЗавершен9 лет назад
Необходимо доработать верстку сайта на WP на основе разработанного макета. Подправить меню, шрифты, добавить мелкую анимацию (типа увеличения картинки при наведении). Картинки как должно быть и как сейчас — во вложении.HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходима профессиональная адаптивная верстка редизайна. Оплата за всю работу целиком! Предоплата 30%! (зависит от вашего резюме). Оценить новый сайт и примерный обьем работ можна тут: https://marvelapp.com/dfe352 Приимуществом будет: 1 Знания что ...Завершен9 лет назад
Приветствую. Есть шаблон: http://demo.mekshq.com/?theme=voice Установили его сюда: http://trust-info.ru Необходимо адаптировать некоторые вещи: 1. Добавить широкую полосу с превью постов, которая будет прокручиваться вправо/влево, как на примере. 2. ...Завершен9 лет назад