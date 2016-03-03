Сверстать лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок267 просмотров

Ищем исполнителя на верстку лендинга в 7 экранов

Требования к верстке:

грамотная html верстка с "читаемым" кодом

все стили вынесены в отдельный файл

кроссбраузерность

адаптивность к устройствам

подключение шрифтов

использование bootstrap

Предлагайте стоимость работы и примеры вашей верстки

Без примеров заявка рассматриваться не будет!

При успешно выполненной работе будем обращаться постоянно.

BootstrapHTML
9 лет назад
spad
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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