Корректировка сайта

Доброго времени.

http://expert-as.ru/

На сайте есть четыре страницы:

- экспертиза

- обследование

- проектирование

- служба заказчика

Их необходимо сделать как разделы и добавить в них боковое меню(страницы).

Сейчас страницы выполнены в виде "лендинга".

Необходимо провести корректировку графической части страниц (что необходимоизменить указал на картинках страниц условно), уменьшить немного в масштабе и

добавить боковое меню.

То есть, когда посетитель заходит в нужный ему раздел он видит графическуючасть и перечень услуг в виде бокового меню. При прокрутки страницы вниз-вверх

боковое меню двигается тоже вниз-вверх (для удобства).

Так же рассмотрю предложения и советы как лучше выполнить данную затею.

Исходники дизайна есть. Сайт на вордпрессе.

Предложите стоимость в рублях и сроки.