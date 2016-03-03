Корректировка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки202 просмотра

Доброго времени.

http://expert-as.ru/

На сайте есть четыре страницы:

- экспертиза

- обследование

- проектирование

- служба заказчика

 

Их необходимо сделать как разделы и добавить в них боковое меню(страницы). 

Сейчас страницы выполнены в виде "лендинга".

Необходимо провести корректировку графической части страниц (что необходимоизменить указал на картинках страниц условно), уменьшить немного в масштабе и

добавить боковое меню.

То есть, когда посетитель заходит в нужный ему раздел он видит графическуючасть и перечень услуг в виде бокового меню. При прокрутки страницы вниз-вверх

боковое меню двигается тоже вниз-вверх (для удобства).

Так же рассмотрю предложения и советы как лучше выполнить данную затею.

Исходники дизайна есть. Сайт на вордпрессе.

Предложите стоимость в рублях и сроки.

WordPress
9 лет назад
rusich86
Алексей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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