1) Поменять поведение меню 2) Поменять адреса ссылок. Детали в приложении Оплата по факту либо БС
Корректировка сайта
Доброго времени.
На сайте есть четыре страницы:
- экспертиза
- обследование
- проектирование
- служба заказчика
Их необходимо сделать как разделы и добавить в них боковое меню(страницы).
Сейчас страницы выполнены в виде "лендинга".
Необходимо провести корректировку графической части страниц (что необходимоизменить указал на картинках страниц условно), уменьшить немного в масштабе и
добавить боковое меню.
То есть, когда посетитель заходит в нужный ему раздел он видит графическуючасть и перечень услуг в виде бокового меню. При прокрутки страницы вниз-вверх
боковое меню двигается тоже вниз-вверх (для удобства).
Так же рассмотрю предложения и советы как лучше выполнить данную затею.
Исходники дизайна есть. Сайт на вордпрессе.
Предложите стоимость в рублях и сроки.
Заявки фрилансеров
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