Есть сверстанный сайт в несколько страниц. Необходимо добавить новые элементы на страницы, какие именно отмечено на скринах ниже. Верстка и PSD предоставляются. С нуля верстать не чего не нужно. ...
Натянуть сверстанный html-шаблон на сайт на php (Laravel)
Заявки фрилансеров
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