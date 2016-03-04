Необходимо сделать адаптивную верстку сайта http://stanzdorovei.ru, плюс исправить верстку комментариев на сайте. Жду ваших предложений.
Дизайн + Верстка игрового сайта. (DICE / КОСТИ)
Добрый день,
В активном поиске фрилансера для разработки дизайна+верстки игрового сайта.
Для понимания, игра - кости:
Ставка больше меньше опеределенной цифры - если выигрываешь удваиваешь свой выигрыш.
Примеры сайтов для понимания самой игры:
По сути функционал дизайна должен быть такой же как в примере #1
Депозит, Вывод средств, Ставка больше/меньше, коэфициент, таблица результатов и т.д.
Интересует дизайн на пределе ваших возможностей, чтобы он был крутой, реально крутой.
Портфолио приветствуется.
Заявки фрилансеров
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