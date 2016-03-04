Дизайн + Верстка игрового сайта. (DICE / КОСТИ)

$450
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт27 заявок959 просмотров

Добрый день,

В активном поиске фрилансера для разработки дизайна+верстки игрового сайта.

Для понимания, игра - кости:

Ставка больше меньше опеределенной цифры - если выигрываешь удваиваешь свой выигрыш.

Примеры сайтов для понимания самой игры:

1. http://dicecoin.io

2. https://rollin.io

3. https://primedice.com/play

4. https://pocketdice.io

5. https://www.bitdice.me

По сути функционал дизайна должен быть такой же как в примере #1

Депозит, Вывод средств, Ставка больше/меньше, коэфициент, таблица результатов и т.д.

Интересует дизайн на пределе ваших возможностей, чтобы он был крутой, реально крутой. 

Портфолио приветствуется.

9 лет назад
rider59
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров