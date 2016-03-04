Верстка, поправить отображение мобильной версии сайта (joomla)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки163 просмотра

сайт: www.wsenergy.eu

сайт должен корректно отображаться при уменьшении/увеличении (на всех мобильных устройствах)

Joomla
9 лет назад
HoSapiens
Максим 
43 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров