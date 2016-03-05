Нужно разобраться что заставляет в статье делать шрифт разным http://lampa.co.ua/video/3202387-potolki-v-kvartire-video/ И помочь устранить данную проблему
HTML натянуть на H-Scirpt
Добрый день.
Необходимо HTML шаблон натянуть на CMS H-script (http://h-scripts.ru/). Хотелось бы услышать ваши предложение по срокам и цене, буду выбирать наиболее выгодное предложение.
Заявки фрилансеров
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