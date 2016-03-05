HTML натянуть на H-Scirpt

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  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка117 просмотров

Добрый день.

Необходимо HTML шаблон натянуть на CMS H-script (http://h-scripts.ru/). Хотелось бы услышать ваши предложение по срокам и цене, буду выбирать наиболее выгодное предложение.

HTML
9 лет назад
referee13
Даниил 
31 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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