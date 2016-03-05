Собрать шаблон bootstrap по прототипу

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок236 просмотров

Есть шаблоны админки на бутстрапе, необходимо из них на основе прототипа сверстать 9 страниц (по факту собрать как конструктор).

Посредников прошу не беспокоить, нужен человек реально разбирающийся и опытный.

Bootstrap
9 лет назад
irbis90
Роман 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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