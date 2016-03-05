Консультации опытного верстальщика по twig.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок316 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

В срочном порядке нужны консультации по работе с шаблонизатором twig.  Глобально задача научить с ним работать, если вопросов от обучаемого будет много или в процессе разговора выяснится, что задача объемная, то возможно составить мини-обучение по кейсам.

Оплата напрямую почасовая.

Свои предложения с указанием опыта работы с twig и почасовой ставки направлять сразу:

9 лет назад
dorekv
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется порядочный верстальщик

    Добрый день!  Требуется порядочный верстальщик для следующей работы:  - Имеется шаблон сайта на WP  www.templatemonster.com/r...  - Нужно внести некоторые правки от дизайнера  - ТЗ и макеты с правками прилагаются (отошлю ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Собрать шаблон bootstrap по прототипу

    Есть шаблоны админки на бутстрапе, необходимо из них на основе прототипа сверстать 9 страниц (по факту собрать как конструктор). Посредников прошу не беспокоить, нужен человек реально разбирающийся и опытный.

    Bootstrap
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • HTML натянуть на H-Scirpt

    Добрый день. Необходимо HTML шаблон натянуть на CMS H-script (http://h-scripts.ru/). Хотелось бы услышать ваши предложение по срокам и цене, буду выбирать наиболее выгодное предложение.

    HTML
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Помощь в верстке

    Нужно разобраться что заставляет в статье делать шрифт разным http://lampa.co.ua/video/3202387-potolki-v-kvartire-video/ И помочь устранить данную проблему

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется верстальщик HTML / CSS / JS

    $40

    Требуется верстальщик HTML / CSS / JS для верстки 5 страниц и 4 popup блоков.  Шапка и левое меню сверстаны.  Требуется верстка центральной контентной части и верстка левого меню FAQ на подобии правого ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн + Верстка игрового сайта. (DICE / КОСТИ)

    $450

    Добрый день, В активном поиске фрилансера для разработки дизайна+верстки игрового сайта. Для понимания, игра - кости: Ставка больше меньше опеределенной цифры - если выигрываешь удваиваешь свой выигрыш. ...

    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад