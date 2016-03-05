Консультации опытного верстальщика по twig.

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

В срочном порядке нужны консультации по работе с шаблонизатором twig. Глобально задача научить с ним работать, если вопросов от обучаемого будет много или в процессе разговора выяснится, что задача объемная, то возможно составить мини-обучение по кейсам.

Оплата напрямую почасовая.

Свои предложения с указанием опыта работы с twig и почасовой ставки направлять сразу: