Адаптация дизайна существующего сайта для смартфонов

Прекрасное и оперативное выполнение поставленной задачи. Порадовало, что Александр смог предложить сходу наилучшие решения в тех вопросах, которые мной как заказчиком были упущены. Отличная коммуникация в любой день недели! Рекомендую Александра, как профессионала свое дела! Буду продолжать с ним работать в дальнейшем.