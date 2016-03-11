Адаптация дизайна существующего сайта для смартфонов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок251 просмотр

Необходимо сделать адаптацию дизайна существующего сайта для смартфонов.

Сайт www.verana-cosmetics.com

9 лет назад
Dmitry-D
Дмитрий 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
64 отзыва(-1)
9 лет назад
$50
1 день
Прекрасное и оперативное выполнение поставленной задачи. Порадовало, что Александр смог предложить сходу наилучшие решения в тех вопросах, которые мной как заказчиком были упущены. Отличная коммуникация в любой день недели! Рекомендую Александра, как профессионала свое дела! Буду продолжать с ним работать в дальнейшем.
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, в случае чего всегда на связи, с пониманием относится к рабочему процессу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
64 отзыва(-1)
9 лет назад

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