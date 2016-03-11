Нужна верстка одностаничника. Подробности кандидату. Бюджет 1500-2000 руб.
Адаптация дизайна существующего сайта для смартфонов
Необходимо сделать адаптацию дизайна существующего сайта для смартфонов.
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