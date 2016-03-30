5 страниц добротной верстки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок247 просмотров

Целью проекта - полностью адаптивная и валидная кросс-браузерная верстка по полученному дизайну в точности до пикселя. К результата Вашей работы в последующем наш программист сделает CMS, поэтому верстать необходимо исходя из соображений того, что тексты могут быть где-то длиннее, где-то короче, одним словом - нужно помнить о будущей динамичности контента. Это будет шестистраничный интернет магазин.

Что касается хавер эффектов - дизайна хаверов нет. Но нужно чтобы все на чем есть ссылка при наведении реагировало. 

Все картинки продуктов будут записыватьсчя через админку, поэтому нужно в CSS настроить, чтобы они не вылазили за рамки и везде подстраивались под размер, где-то можно обойтись просто изменением размера, где-то overflow:hidden'ом. 

При комментировании кода попрошу использовать по возможности комментарии на английском. Сам же сайн на чешском языке, но так как речь только о верстке, не думаю что это вызовет затруднения. В случае чего все объясню.

Срок выполнения - до 13.03.2016. В срок должны войти и все корректуры по проекту, одним словом - 13.3.2016 все должно быть полностью готово и утверждено с обеих сторон.

Предложтите цену. Я выкладываю проект от лица чешской веб студии, а у нас есть сроки, которые нельзя нарушать, поэтому соблюдение сроков является крайне важным условием этого проекта. Если есть сомнения по поводу сроков - лучше не беритесь. Проект будет целиком и полностью реализовываться у нас на сервере. Каждый день проект должен обновляться и должна описываться проделанная работа. В случае не соблюдения этого пункта - сотрудничество будет немедленно закончено. В случае успешного окончания проекта можете рассчитывать на много последующих проектов.

CSS
9 лет назад
juicylab
Виталий 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

maxim_VV
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад
9 лет назад
$250
6 дней
Работы была выполнена очень качественно и в срок, Максим всегда на связи, приятное общение. Это уже не первое сотрудничество и уж точно не последнее.
Сотрудничеством с Виталием остался доволен.

Заявки фрилансеров

maxim_VV
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад
9 лет назад

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