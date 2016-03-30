Добрый день, Сайт http://english-home-school.com/ Нужно сделать так, чтобы при переключении на англ. язык надписи на главной отображались на английском. На сайте стоит WPML. Спасибо! Жду заявки
5 страниц добротной верстки
Целью проекта - полностью адаптивная и валидная кросс-браузерная верстка по полученному дизайну в точности до пикселя. К результата Вашей работы в последующем наш программист сделает CMS, поэтому верстать необходимо исходя из соображений того, что тексты могут быть где-то длиннее, где-то короче, одним словом - нужно помнить о будущей динамичности контента. Это будет шестистраничный интернет магазин.
Что касается хавер эффектов - дизайна хаверов нет. Но нужно чтобы все на чем есть ссылка при наведении реагировало.
Все картинки продуктов будут записыватьсчя через админку, поэтому нужно в CSS настроить, чтобы они не вылазили за рамки и везде подстраивались под размер, где-то можно обойтись просто изменением размера, где-то overflow:hidden'ом.
При комментировании кода попрошу использовать по возможности комментарии на английском. Сам же сайн на чешском языке, но так как речь только о верстке, не думаю что это вызовет затруднения. В случае чего все объясню.
Срок выполнения - до 13.03.2016. В срок должны войти и все корректуры по проекту, одним словом - 13.3.2016 все должно быть полностью готово и утверждено с обеих сторон.
Предложтите цену. Я выкладываю проект от лица чешской веб студии, а у нас есть сроки, которые нельзя нарушать, поэтому соблюдение сроков является крайне важным условием этого проекта. Если есть сомнения по поводу сроков - лучше не беритесь. Проект будет целиком и полностью реализовываться у нас на сервере. Каждый день проект должен обновляться и должна описываться проделанная работа. В случае не соблюдения этого пункта - сотрудничество будет немедленно закончено. В случае успешного окончания проекта можете рассчитывать на много последующих проектов.
Выбранный исполнитель
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