Есть сайт http://koptim-doma.ru/, необходимо переверстать шаблон под адаптивность до 320, убрать все абослюты и лишний код, можно mediaQuery можно bootstrap. Ориентировочно работы на 5 часов + 2 часа правки, сайт должен отображаться хорошо, работа типа кривое поменяли на кривое не принимается. Оплату можно частями по ходу работы, без авансов, выполнили блок, проверили оплатили. В дальнейшем если верстка будет устраивать будем сотрудничать.

Пример уровня верстки что ожидается:

Было: http://wagner-samogon.ru/index_bez_adaptiva.php

Стало: http://wagner-samogon.ru

Цена работы: 2500