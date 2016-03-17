Доработать сайт на html

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок271 просмотр

Есть готовый сайт, необходимо поменять местами блоки согласно тз.

Исполнитель должен иметь опыт работы с html от 5 лет и портфолио с работами. Также исполнитель должен быстро работать и иметь хороший онлайн.

Ознакомление с тз после собеседования и рассмотрения вашего портфолио

HTML
9 лет назад
webportal2015
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

chernyhmihail
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$25
1 день
Good Job!
Все классно!) Рекомендую

Заявки фрилансеров

chernyhmihail
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Вёрстка для WordPress + WooCommerce

    $25

    Нужна вёрстка под WordPress с WooCommerce. Демо прикрепляю. Файлы уже нарезаны, нужно просто создать шаблон по типу этих 4-х страниц.  Ювелирная точность не нужна, кроссбраузерность нужна только в последних версиях браузеров.  ...

    WooCommerceWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевёрстка сайта

    Добрый день на сайте www.uralosago.ru требуется: 1. На каждой странице в правом верхнем углу убрать логотип(оставить место для нового). 2. На страницах где есть формы, настроить так чтобы форму может было заполнить только при заполнении ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка и натяжка на wordpress нового дизайна для существующего сайта

    Добрый день. Для сайта kakievitaminy.ru нарисован новый дизайн. Надо сверстать, сделать из верстки вордпрес тему, чтобы можно было ее подключить, нажать кнопку и все заработало, включая плагины. ...

    BootstrapWordPress
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Надо сверстать сайт

    $200

    Есть 8 макетов в PSD для магазина.Необходимо сверстать в пиксель и натянуть на opencart. Потом надо установить и настроить все для работы магазина. Времени немного, желательно из СПб что бы оплатить ...

    Opencart
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать HTML страницу и добавить Javascript функционал

    Нужно сверстать HTML страницу и написать небольшой Javascript (вытягивание данных по API и отображение их на этой странице)  Детали пришлю выбранным кандидатам.  Все займет несколько часов. Отвечайте пожалуйста только ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка

    Есть сайт http://koptim-doma.ru/, необходимо переверстать шаблон под адаптивность до 320, убрать все абослюты и лишний код, можно mediaQuery можно bootstrap. Ориентировочно работы на 5 часов + 2 часа правки, сайт должен отображаться хорошо, работа типа ...

    Bootstrap
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Качественная верстка одностраничного сайта

    Целью проекта - полностью адаптивная и валидная кросс-браузерная верстка по полученному дизайну в точности до пикселя. К результата Вашей работы в последующем наш программист сделает CMS, поэтому верстать необходимо исходя из соображений того, что тексты ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • 5 страниц добротной верстки

    Целью проекта - полностью адаптивная и валидная кросс-браузерная верстка по полученному дизайну в точности до пикселя. К результата Вашей работы в последующем наш программист сделает CMS, поэтому верстать необходимо исходя из соображений того, что тексты ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад