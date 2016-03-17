Доработать сайт на html

Есть готовый сайт, необходимо поменять местами блоки согласно тз.

Исполнитель должен иметь опыт работы с html от 5 лет и портфолио с работами. Также исполнитель должен быстро работать и иметь хороший онлайн.

Ознакомление с тз после собеседования и рассмотрения вашего портфолио