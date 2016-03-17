Нужна вёрстка под WordPress с WooCommerce. Демо прикрепляю. Файлы уже нарезаны, нужно просто создать шаблон по типу этих 4-х страниц. Ювелирная точность не нужна, кроссбраузерность нужна только в последних версиях браузеров. ...
Доработать сайт на html
Есть готовый сайт, необходимо поменять местами блоки согласно тз.
Исполнитель должен иметь опыт работы с html от 5 лет и портфолио с работами. Также исполнитель должен быстро работать и иметь хороший онлайн.
Ознакомление с тз после собеседования и рассмотрения вашего портфолио
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