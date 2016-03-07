Вёрстка сайта

Здравствуйте уважаемые исполнители.

Нужно сверстать макет главной страницы интернет магазина для OpenCart и подготовить вёрстку для установки на сайт. Остальные страницы верстать не нужно.

Также требуется сделать небольшие изменения в шапке сайта и внизу сайта. Подробнее в ЛС.

Интересует стоимость и сроки.