Нужна вёрстка под WordPress с WooCommerce. Демо прикрепляю. Файлы уже нарезаны, нужно просто создать шаблон по типу этих 4-х страниц. Ювелирная точность не нужна, кроссбраузерность нужна только в последних версиях браузеров. ...
Настройка и доработка шаблона. WordPress
Доброго времени суток.
Купил шаблон: http://themeforest.net/item/plumbing-repair-building-construction-theme/full_screen_preview/12285911
Развернул Wordpress с этим шаблоном на своем хостинге: http://789888.fimo2.web.hosting-test.net/
Нужно настроить шаблон так что бы он выглядел на в демо. Шаблон нужно перевести на русский язык (все статические элементы). Заменить шрифт (я выберу сам). Немного переделать шапку и заменить лого. Внедрить и настроить формы "Заказ звонка" и "Заказать ремонт". Если нужно более подробное ТЗ, вышлю в личку.
Это основные пункты задания. По ходу работы скорее всего будет много мелких правок. Если таких правок окажется слишком много или правки окажутся не мелкими, доплачу без вопросов.
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