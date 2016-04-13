Настройка и доработка шаблона. WordPress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок361 просмотр

Доброго времени суток.

Купил шаблон: http://themeforest.net/item/plumbing-repair-building-construction-theme/full_screen_preview/12285911

Развернул Wordpress с этим шаблоном на своем хостинге: http://789888.fimo2.web.hosting-test.net/

Нужно настроить шаблон так что бы он выглядел на в демо. Шаблон нужно перевести на русский язык (все статические элементы). Заменить шрифт (я выберу сам). Немного переделать шапку и заменить лого. Внедрить и настроить формы "Заказ звонка" и "Заказать ремонт". Если нужно более подробное ТЗ, вышлю в личку.

Это основные пункты задания. По ходу работы скорее всего будет много мелких правок. Если таких правок окажется слишком много или правки окажутся не мелкими, доплачу без вопросов.

WordPress
9 лет назад
azteQa
Руслан 
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ITSpec
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$9
2 дня
Неплохо поработали. Возникли некоторые трудности с плагином Slider Revolution, во всем остальном все в порядке.
Полное понимание со стороны заказчика. Четкое задание. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

ITSpec
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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