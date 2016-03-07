Нужна вёрстка под WordPress с WooCommerce. Демо прикрепляю. Файлы уже нарезаны, нужно просто создать шаблон по типу этих 4-х страниц. Ювелирная точность не нужна, кроссбраузерность нужна только в последних версиях браузеров. ...
Вёрстка 1 макета
Срочно!
Необходима качественная, адаптивная, кроссбраузерная и кроссплатформенная вёрстка дизайн-макета в соответствии со стандартом w3c.org. Приглашаются только профессиональные верстальщики! Опыт интеграции в битрикс желателен.
Корректное отображение на всех устройствах, включая мобильные.
Макет во вложении. Фрукты по бокам движутся как здесь: http://web.archive.org/web/20160115030624/http://www.bata.com/ , т.е. создаётся иллюзия движения.
От исполнителей ссылки на примеры выполненных сайтов.
Оплата - постоплата, с возможными промежуточными платежами, по факту показа части выполненной работы.
Работу нужно начать сегодня, закончить 9 марта до 12 часов.
Заявки фрилансеров
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