Срочно! Необходима качественная, адаптивная, кроссбраузерная и кроссплатформенная вёрстка дизайн-макета в соответствии со стандартом w3c.org. Приглашаются только профессиональные верстальщики! Опыт интеграции в битрикс желателен. Корректное отображение на всех устройствах, включая мобильные. Макет во ...
Адаптивная верстка сайта Drupal
Оплата после просмотра проделанной работы. после оплаты сбрасываете исходники. очень желательно либо карта приватбанк либо вебмани кошелек.
вот что нужно:
https://www.dropbox.com/s/umrgo749f3xlstt/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.rar?dl=0
всем спасибо.
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