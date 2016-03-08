Оплата после просмотра проделанной работы. после оплаты сбрасываете исходники. очень желательно либо карта приватбанк либо вебмани кошелек. вот что нужно: https://www.dropbox.com/s/umrgo749f3xlstt/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.rar?dl=0 всем спасибо.
Копия ЛП 1 эк. html5 + css3, валид + крос + адаптив, простая страничка
Всем привет,
Нужно сделать копию сайта 1 экран, очень простой.
валидно + крос + адаптив.
есть исходники.
-хедер
-контент
видео
(картинка, при нажатии запускается видео)
-футер
скрин в приложении!
(очень простая)
предлагайте цену,
срок - завтра до 14:00.
дополнительная информация кандидатам.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $80HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Срочно! Необходима качественная, адаптивная, кроссбраузерная и кроссплатформенная вёрстка дизайн-макета в соответствии со стандартом w3c.org. Приглашаются только профессиональные верстальщики! Опыт интеграции в битрикс желателен. Корректное отображение на всех устройствах, включая мобильные. Макет во ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сверстать шаблон От Вас ожидаю адаптивную, валидную верстку, кроссбраузерность, SEO Friendly и JS логику Внимательно смотрите макеты!Завершен9 лет назад
- $20
Доброго времени суток. Купил шаблон: http://themeforest.net/item/plumbing-repair-building-construction-theme/full_screen_preview/12285911 Развернул Wordpress с этим шаблоном на своем хостинге: http://789888.fimo2.web.hosting-test.net/ Нужно настроить шаблон так что бы он выглядел на в демо. Шаблон нужно ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте уважаемые исполнители. Нужно сверстать макет главной страницы интернет магазина для OpenCart и подготовить вёрстку для установки на сайт. Остальные страницы верстать не нужно. Также требуется сделать небольшие изменения в шапке сайта и ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Переверстать страницу на bootstrap http://www.carwin.ru/japanstats/mitsubishi/colt/ 1. необходимо пункты главного меню расположить по центру, и сделать меню прилипшим к верху экрана при скроле вниз. 2. шапку сайта показывать только в полноэкранном режиме и ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $25
Есть готовый сайт, необходимо поменять местами блоки согласно тз. Исполнитель должен иметь опыт работы с html от 5 лет и портфолио с работами. Также исполнитель должен быстро работать и иметь хороший онлайн. ...Завершен9 лет назад
Добрый день на сайте www.uralosago.ru требуется: 1. На каждой странице в правом верхнем углу убрать логотип(оставить место для нового). 2. На страницах где есть формы, настроить так чтобы форму может было заполнить только при заполнении ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Для сайта kakievitaminy.ru нарисован новый дизайн. Надо сверстать, сделать из верстки вордпрес тему, чтобы можно было ее подключить, нажать кнопку и все заработало, включая плагины. ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $200
Есть 8 макетов в PSD для магазина.Необходимо сверстать в пиксель и натянуть на opencart. Потом надо установить и настроить все для работы магазина. Времени немного, желательно из СПб что бы оплатить ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт9 лет назад