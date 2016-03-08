Копия ЛП 1 эк. html5 + css3, валид + крос + адаптив, простая страничка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок210 просмотров

Всем привет, 

Нужно сделать копию сайта 1 экран, очень простой.

валидно + крос + адаптив.

есть исходники.

-хедер

-контент

видео

(картинка, при нажатии запускается видео)

-футер

скрин в приложении!

(очень простая)

предлагайте цену,

срок - завтра до 14:00.

дополнительная информация кандидатам.

HTML
9 лет назад
sfedorko
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
64 отзыва(-1)
9 лет назад
$8
1 день
Очень, очень оперативно! Поставлена задача: скопировать страницу. Задача выполнена! Было несколько правок. Александр на связи всегда, сразу исправил. Рекомендую!
Все прошло хорошо.

Заявки фрилансеров

saschapuzyrev
Александр 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
64 отзыва(-1)
9 лет назад

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