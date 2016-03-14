Всем привет, Нужно сделать копию сайта 1 экран, очень простой. валидно + крос + адаптив. есть исходники. -хедер -контент видео (картинка, при нажатии запускается ...
Нужен верстальщик на PrestaShop (подправить)
На сайте котором я преюоставлю при заходе с планшета или смартфона показывается меню, которое работает некорректно.
Т.е. при тапе появляются подменю, которые никак не отделены визуально от основного меню, появляются поверх меню и убрать их никак нельзя, если хочу выбрать пункт на слое, что под ними.
Нужно переделать меню так ,чтобы при тапе на пункт меню 1го уровня, разворачивался аккордеон с его подпунктами и все остальные пункты меню уезжали ниже.
Повторный тап на этом меню сворачивает его подпункты.
Пример реализации http://warehouse.iqit-commerce.com/demo4/en/ - в футере все четыре столбца на мобилках становятся свернутым аккордеоном.
При этом стили меню должны остаться прежними, как сейчас - стрелочки, цвета пунктов меню
Выбранный исполнитель
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