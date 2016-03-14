Нужен верстальщик на PrestaShop (подправить)

На сайте котором я преюоставлю при заходе с планшета или смартфона показывается меню, которое работает некорректно.

Т.е. при тапе появляются подменю, которые никак не отделены визуально от основного меню, появляются поверх меню и убрать их никак нельзя, если хочу выбрать пункт на слое, что под ними.

Нужно переделать меню так ,чтобы при тапе на пункт меню 1го уровня, разворачивался аккордеон с его подпунктами и все остальные пункты меню уезжали ниже.

Повторный тап на этом меню сворачивает его подпункты.

Пример реализации http://warehouse.iqit-commerce.com/demo4/en/ - в футере все четыре столбца на мобилках становятся свернутым аккордеоном.

При этом стили меню должны остаться прежними, как сейчас - стрелочки, цвета пунктов меню