Верстка

$350
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок384 просмотра

Жеталельно с опытом косой(под углом) верстки, работы примерно на неделю.

Опыт с git

Git
9 лет назад
stufently
Роман 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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