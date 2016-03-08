ТЗ: Сверстать главную страницу Макет по ссылке: https://yadi.sk/i/GXxVe4H4pyq4Q Прошу указать по этой задаче: 1) стоимость 2) срок работы Хорошо, если можете качественно сделать эту ...
Верстка
Жеталельно с опытом косой(под углом) верстки, работы примерно на неделю.
Опыт с git
Заявки фрилансеров
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