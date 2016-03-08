Добрый день! Требуется порядочный верстальщик для следующей работы. Нужно сверстать страницы на bootstrap для Битрикс из PSD макетов. Требования: - Bootstrap 3 ...
Натяжка страницы на WordPress
Добрый день. Надо натянуть страницу на WordPress. Верстка уже готовая (страница главная). Все должно редактироваться из админки (особое внимание надо уделить новостям, отзывам и менеджерам).
Надо сделать до завтрашнего обеда. Стоимость 1500 рублей.
Верстка https://yadi.sk/d/TzCbfxzKpzwmi
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