http://aka-m.of.by/ Нудно сверстать сайт, без двежка, чтобы быстро открывался и под мобильный был тоже нормальный! Этот делал г.с делал сам))) В дальнейшем будет еще вот этот сайт: http://byratino.of.by/
Сверстать 2 стр. на bootstrap на основе дизайна в Adobe Illustrator
Нужно сверстать 2 страницы в twitter bootstrap (чтобы поддерживались мобильные устройства).
Дизайн в .ai файлах (Adobe Illustrator).
Превьюшки дизайна в приложении.
Выбранный исполнитель
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