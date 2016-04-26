HTML верстка и Css

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок326 просмотров

http://aka-m.of.by/

Нудно сверстать сайт, без двежка, чтобы быстро открывался и под мобильный был тоже нормальный!

Этот делал г.с делал сам)))

В дальнейшем будет еще вот этот сайт:

http://byratino.of.by/

CSSHTML
9 лет назад
euro-space
Вячеслав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

VasylZhd
38 лет
9 лет в сервисе
Был
21 день назад
9 лет назад
$7
2 дня
Все хорошо!
Хороший заказчик. Оплатил все вовремя. Задания конкретные. Приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

VasylZhd
38 лет
9 лет в сервисе
Был
21 день назад
9 лет назад

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