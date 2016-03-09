Заверстать простой сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт25 заявок338 просмотров

Сверстать, установить на хостиг, поставить счетчик, метрику. Ссылка на эскизы -https://yadi.sk/d/kYXPzt7Oq29gn

бюджет 1000-1500 руб

9 лет назад
WebProektor
Илья 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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