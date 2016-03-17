Здравствуйте! Нужен верстальщик под проект. Адаптивная верстка, Bootstrap, LESS, CSS3
Верстка дизайна сайта
Здравствуйте.
Нужно сверстать дизайн из PSD. Сообщите стоимость работы, предварительно ознакомившись с макетами (прикреплены к проекту). Заявки вида - мы все можем, пишите договоримся - игнорируются!
Небольшое пояснение:
- Дизайн фиксированный.
- Все меню должны верстаться так:
- Пункт1
- Пункт2
- Пункт3
и т.д.
- Увеличение картинок по клику делать не нужно.
- Личный кабинет программировать не нужно, поставим ссылку на готовый.
- Кнопка "Сделать заказ" - при нажатии отобразится контактная форма, т.е. нужно будет сверстать внешний вид контактной формы.
- Слайдер под шапкой - движение осуществляется с задержкой в несколько секунд. Название страниц в слайдере должны быть сделаны ссылками.
- Под списком слайдера расположены 4 основные услуги, названия услуг должны быть ссылками.
Ниже расположены 4 дополнительные услуги, их названия должны быть выполнены ссылками.
- Новости и Наши проекты - их названия должны быть выполнены ссылками.
- Слайдер с логотипами - движение осуществляется с задержкой в несколько секунд.
- Подвал - 4 меню, требования к меню смотрите выше.
- Страница "Проекты" - миниатюра со стрелочкой, название проекта должны быть ссылкой. Года должны быть ссылкой.
- Страница "Выберите тариф": внизу макета отображены 2 ряда тарифов, где верхний ряд - пассивное состояние, нижний ряд - при наведении и активный тарифный план. Слайдер сам не крутится, только при нажатии на стрелки
От Вас ожидаем:
1. Все стили находятся в одном файле style.css, весь js находится в файле script.js
2. Умение соблюдать оговоренные сроки и не бросать начатый проект.
4. Хотелось бы посмотреть ссылки на ваши работы сделанные с нуля, а не мелкие правки.
Мы заинтересованы:
1. В порядочным исполнителе, который находится в сети днем по Москве.
2. Адекватную стоимость, просьба цены не ломить и не ссылаться на курс, давайте будем оценивать работу адекватно.
Оставляйте все заявки в проект, в заявке укажите стоимость работы, примерный срок и ваш опыт.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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