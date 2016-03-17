Верстка дизайна сайта

Здравствуйте.

Нужно сверстать дизайн из PSD. Сообщите стоимость работы, предварительно ознакомившись с макетами (прикреплены к проекту). Заявки вида - мы все можем, пишите договоримся - игнорируются!

Небольшое пояснение:

- Дизайн фиксированный.

- Все меню должны верстаться так:

Пункт1

Пункт2

Пункт3 и т.д.

другие html теги запрещены.

- Увеличение картинок по клику делать не нужно.

- Личный кабинет программировать не нужно, поставим ссылку на готовый.

- Кнопка "Сделать заказ" - при нажатии отобразится контактная форма, т.е. нужно будет сверстать внешний вид контактной формы.

- Слайдер под шапкой - движение осуществляется с задержкой в несколько секунд. Название страниц в слайдере должны быть сделаны ссылками.

- Под списком слайдера расположены 4 основные услуги, названия услуг должны быть ссылками.

Ниже расположены 4 дополнительные услуги, их названия должны быть выполнены ссылками.

- Новости и Наши проекты - их названия должны быть выполнены ссылками.

- Слайдер с логотипами - движение осуществляется с задержкой в несколько секунд.

- Подвал - 4 меню, требования к меню смотрите выше.

- Страница "Проекты" - миниатюра со стрелочкой, название проекта должны быть ссылкой. Года должны быть ссылкой.

- Страница "Выберите тариф": внизу макета отображены 2 ряда тарифов, где верхний ряд - пассивное состояние, нижний ряд - при наведении и активный тарифный план. Слайдер сам не крутится, только при нажатии на стрелки

От Вас ожидаем:

1. Все стили находятся в одном файле style.css, весь js находится в файле script.js

2. Умение соблюдать оговоренные сроки и не бросать начатый проект.

4. Хотелось бы посмотреть ссылки на ваши работы сделанные с нуля, а не мелкие правки.

Мы заинтересованы:

1. В порядочным исполнителе, который находится в сети днем по Москве.

2. Адекватную стоимость, просьба цены не ломить и не ссылаться на курс, давайте будем оценивать работу адекватно.

Оставляйте все заявки в проект, в заявке укажите стоимость работы, примерный срок и ваш опыт.