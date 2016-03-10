Сверстать одностраничник

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт28 заявок287 просмотров

Доброго времени суток коллеги! Требуется скопировать одностраничник и сделать это грамотно, с полной очисткой старого кода от ненужной информации (убрать старые метрики, ссылки, которые не пригодятся и т.д.) Работаю по предоплате и только с профессионалами!

9 лет назад
laa2412
Антон 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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