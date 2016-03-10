Удалить лишние иконки

Добрый день.

Есть сайт: http://doctorclinica .ru/

На главной странице в блоке "Наши услуги", при наведении на картинку всплывает две иконки. Их нужно удалить и сделать так, что бы переход по ссылке происходил при простом клике на картинку. Тоже самое нужно сделать на страницах услуг.

Сделать нужно сразу.