Удалить лишние иконки

$2
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок227 просмотров

Добрый день.

Есть сайт: http://doctorclinica .ru/

На главной странице в блоке "Наши услуги", при наведении на картинку всплывает две иконки. Их нужно удалить и сделать так, что бы переход по ссылке происходил при простом клике на картинку. Тоже самое нужно сделать на страницах услуг.

Сделать нужно сразу.

9 лет назад
azteQa
Руслан 
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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