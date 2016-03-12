нужно поправить несколько позиций на сайте к примеру ниже есть скрин. 1. Правка слайдера и кнопок, разъехались, нужно поправить 2. в форме обратной связи скруглить рамку и окна скруглить (если такое возможно)
Верстка лэндинга Bino
Нужно сверстать лэндинг по psd макету. Заливать готовый лэндинг никуда не надо! Только верстка. Макет и техническое задание в архиве(ссылка на архив: http://1drv.ms/24SKQ0S). Архив лежит в облаке One Drive.
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