Нужно грамотно сверстать одну страничку сайта. Исходники все есть (psd,шрифты). Нужна валидная, кросс браузерная верстка. Дизайн не адаптивный, ширина сайта фиксированная. Хочется чтобы было сверстано так, чтобы удобно было в визуальных редакторах править сайт. По возможности минимальное количество кода на странице ( стили и скрипты в отдельные файлы и по разным папкам ). Форма "заказать звонок", чтобы работала там проверка ввода данных. Слайдшоу чтобы не глючило и на страницу добавить адекватно работающую форму обратной связи с прикреплением файла.

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