Сверстать одну страничку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт28 заявок383 просмотра

Нужно грамотно сверстать одну страничку сайта. Исходники все есть (psd,шрифты). Нужна валидная, кросс браузерная верстка. Дизайн не адаптивный, ширина сайта фиксированная. Хочется чтобы было сверстано так, чтобы удобно было в визуальных редакторах править сайт. По возможности минимальное количество кода на странице ( стили и скрипты в отдельные файлы и по разным папкам ). Форма "заказать звонок", чтобы работала там проверка ввода данных. Слайдшоу чтобы не глючило и на страницу добавить адекватно работающую форму обратной связи с прикреплением файла.

Пожалуйста укажите стоимость и сроки.

9 лет назад
-Brain-
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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