Доброго времени суток коллеги! Требуется скопировать одностраничник и сделать это грамотно, с полной очисткой старого кода от ненужной информации (убрать старые метрики, ссылки, которые не пригодятся и т.д.) Работаю по предоплате и только с профессионалами!
Сверстать одну страничку
Нужно грамотно сверстать одну страничку сайта. Исходники все есть (psd,шрифты). Нужна валидная, кросс браузерная верстка. Дизайн не адаптивный, ширина сайта фиксированная. Хочется чтобы было сверстано так, чтобы удобно было в визуальных редакторах править сайт. По возможности минимальное количество кода на странице ( стили и скрипты в отдельные файлы и по разным папкам ). Форма "заказать звонок", чтобы работала там проверка ввода данных. Слайдшоу чтобы не глючило и на страницу добавить адекватно работающую форму обратной связи с прикреплением файла.
Пожалуйста укажите стоимость и сроки.
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