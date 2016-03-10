Привет друзья. Необходимо сверстать адаптивный вордпресс шаблон с нуля по готовому PSD макету, настроить плагины и настроить сам блог. Общие требования для верстки: 1. ...
Коррекция html шаблона
Приветствую Уважаемые Фрилансеры!
Необходимо внести изменения в существующий шаблон, довольно косметические изменения на несколько часов. Готов оплатить почасово. Да, немного экономлю, зато с меня позитивный отзыв. Оплатить готов по paypal.
Заявки фрилансеров
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