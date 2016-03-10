Верстка сайта из PSD макета и натяжка на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки127 просмотров

Здравствуй, уважаемый программист. 

Нам нужна верстка сайта из PSD макета и натяжка на Wordpress.

Техническое задание и сам макет сотрите во вложении.

Работа без предоплаты!

Сроки 3 дня.

Пишите пожалуйста стоимость.

Надеюсь на доброе, и взаимовыгодное сотрудничество.

WordPress
9 лет назад
mishka-starkov
Михаил 
41 год
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
52 отзыва(-2)

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Нет заявок фрилансеров

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