Верстка нового адаптивного дизайна и установка на DataLife Engine

Добрый день, уважаемые фрилансеры!Нужно сверстать новый адаптивный дизайн и установить его на движок DataLife Engine 10.6. Ссылка на существующий сайт http://cityguidespb.ru/Поставить новый дизайн нужно так, чтобы весь контент на сайте сохранился.Дизайн-концепция готова, есть ТЗИнтересует сроки и стоимость такой работы, хотя бы приблизительно.Детали готов обсудить в личку