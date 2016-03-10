Привет друзья. Необходимо сверстать адаптивный вордпресс шаблон с нуля по готовому PSD макету, настроить плагины и настроить сам блог. Общие требования для верстки: 1. ...
Сделать адаптивную верстку
Сделать адаптивную верстку для интернет-магазина на Opencart.
Шаблон http://fashion.bigdes.com/minimal/index.php?route=common/home
Нужна версия под планшет и мобильный.
Интересует цена и сроки.
Заявки фрилансеров
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