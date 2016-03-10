Сделать адаптивную верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок282 просмотра

Сделать адаптивную верстку для интернет-магазина на Opencart.

Шаблон http://fashion.bigdes.com/minimal/index.php?route=common/home

Нужна версия под планшет и мобильный.

Интересует цена и сроки.

Opencart
9 лет назад
web1k
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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