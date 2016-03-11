Магазин на опенкарте есть магазин http://qiwimart.com/ на него нужно перенести дизайн с http://ver2.qiwimart.com/ 1.Шапку2.Каталог товаров3.Корзина(оформление заказа)4.Карточка товара5.Карточка товара в категории6.Расширить адаптивность сайта (расширения экрана),под новый дизайн так же доработать мобильную версию 7.Так же не потеряв адаптивность верстки Короче весь ...
Верстка кроссбраузерного HTML макета эл. письма
Есть все исходники. Ждем Ваших предложений по срокам и цене, макет письма в аттаче.
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