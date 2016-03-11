Сверстать сайт и натянуть на modx revo

$120
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок168 просмотров

Срок неделя, верстка нужна адаптивная. Дизайна под адаптив нету.

https://yadi.sk/d/dNRourCAq5pdS

MODX
9 лет назад
itbuddha
Максим 
42 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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